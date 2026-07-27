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Газета.ру

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После матча "Рубина" и "Краснодара" в РПЛ неизвестный угрожал судейской бригаде

После матча "Рубина" и "Краснодара" в РПЛ неизвестный угрожал судейской бригаде

После завершения матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Рубином" и "Краснодаром" в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани.

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