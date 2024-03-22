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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Отдела участковых уполномоченных городской полиции и член общественного совета пригласили детей из многодетной семьи в Астраханский государственный цирк.

Участковые отдела полиции № 1 городского УМВД России при поддержке члена Общественного совета УМВД России по Астраханской области Милады Ребус пригласили детей из многодетной семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на цирковое представление.

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