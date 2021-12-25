Чемпионат Казахстана по футзалу. «Атырау» сыграет с «Актобе», «Рахмет» с «Нур-Султаном» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу. Таблица турнира здесь. «Атырау» – «Актобе» – 13:00 «Рахмет» – «Нур-Султан» – 17:00 «Окжетпес» – «Аят» – 18:00 «Каспий» – «Байтерек» – 20:00 Знакомимся: Элина Михина – надежда казахстанской легкой атлетики Куат, Бейсебеков и Заруцкий останутся в «Астане» еще минимум на два сезона: почему столичный клуб продлил контракт именно с ними? «Казахстанский мотиватор» Кудайбергенов: отсидел 7 лет в тюрьме, вернулся в ММА и за год стал чемпионом Naiza, стремится в UFC и хочет бой с Аббасовым.