Оборонную политику Европы оценили словами «нечего противопоставить российским танкам»

Министр обороны Греции Дендиас: ЕС нечего противопоставить российским танкам Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас оценил оборонную политику Европы и заявил, что Евросоюзу «нечего противопоставить российским танкам», передает РИА Новости.
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