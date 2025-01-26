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Оборонную политику Европы оценили словами «нечего противопоставить российским танкам»

Оборонную политику Европы оценили словами «нечего противопоставить российским танкам»

Министр обороны Греции Дендиас: ЕС нечего противопоставить российским танкам Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас оценил оборонную политику Европы и заявил, что Евросоюзу «нечего противопоставить российским танкам», передает РИА Новости.

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