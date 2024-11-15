Все участники СВО, получившие инвалидность по увечью, получат ₽4 млн

Единоразовую выплату участникам спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, получившим инвалидность в результате ранения, увеличили до 4 млн — соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин 14 ноября, сообщает интернет-портал правовой информации.
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