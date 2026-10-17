16.10.2026 - 21:35 В Ровно и области масштабные отключения света после ударов по магистральной сети.
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