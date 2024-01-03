В полиции напомнили тулякам о схемах мошенничества

В полиции Тульской области напомнили тулякам о популярных схемах мошенничества. На данный момент наиболее распространенными являются случаи мошенничества, связанные с телефонными звонками, где незнакомые лица представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.
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