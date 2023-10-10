Спикер ВВС Украины Игнат признал наличие у ВС России четкого плана действий

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что у российской армии есть четкий список с приоритетными целями по атакам на военные объекты противника, так что все действия ВС РФ слаженно направлены на выполнение поставленных задач.
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