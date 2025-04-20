Похоже, священных коров в американском правительстве для администрации Дональда Трампа не будет. 20 апреля сразу несколько крупных СМИ опубликовали анализ […] The post Государственный департамент США также ожидает реформа appeared first on Медиакратия.
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