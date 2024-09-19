Юрист Силкина оценила шансы Ирины Болгар отсудить часть Telegram у Дурова

Ирина Болгар, утверждающая, что она является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, вряд ли сможет отсудить часть прав на мессенджер в качестве совместно нажитого имущества, сообщила в беседе с RT юрист в области международного права Марина Силкина.