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Юрист Силкина оценила шансы Ирины Болгар отсудить часть Telegram у Дурова

Юрист Силкина оценила шансы Ирины Болгар отсудить часть Telegram у Дурова

Ирина Болгар, утверждающая, что она является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, вряд ли сможет отсудить часть прав на мессенджер в качестве совместно нажитого имущества, сообщила в беседе с RT юрист в области международного права Марина Силкина.

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