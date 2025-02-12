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Сийярто заявил, что Венгрия нашла решение по оплате российского газа

Сийярто заявил, что Венгрия нашла решение по оплате российского газа

Венгрия нашла решение по оплате российского газа в условиях американских санкций против Газпромбанка, заявил в беседе с РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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