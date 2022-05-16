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«Пока ничего нет ни от федерации, ни от «Локомотива». В «Уралочке» заявили, что по-прежнему не получили извинений за слова Воронкова про обезьяну

Волейбольный клуб «Уралочка» сообщил, что по-прежнему не получил извинений от главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.

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