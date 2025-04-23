Александр Стояногло: Политика оскорблений – удел несостоявшихся людей

Бывший генеральный прокурор, экс-кандидат на пост президента Молдовы, один из лидеров политического блока «Альтернатива» Александр Стояногло раскритиковал феномен часто используемых нарративов партии PAS, такие как "рука Кремля", "кремлевская консерва" и т.
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