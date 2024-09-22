Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) "Уже более 3х месяцев течет вода по улице Багратиона. Была ремонтная бригада которая вырыла яму после них несколько дней не вода не текла по улице.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) "Уже более 3х месяцев течет вода по улице Багратиона. Была ремонтная бригада которая вырыла яму после них несколько дней не вода не текла по улице.
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