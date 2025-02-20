Контрреволюция Трампа, немощь Европы и "новая Ялта". Украина в международном контексте

С приходом Дональда Трампа к власти в США в международной политике случилась настоящая "контрреволюция", а доказательство этому – российско-американские переговоры, которые 18 февраля прошли в Саудовской АравииТак итоги встречи прокомментировал в эфире сербского государственного телеканала РТС … .
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