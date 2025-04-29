Власти подготовили реформу для предоставления убежища в России

Законопроект МВД предполагает четыре варианта укрытия для иностранцев, в том числе политическое Власти разработали законопроект, вводящий четыре типа защиты для иностранцев: статус беженца, временное и политическое убежище, а также временную защиту.
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