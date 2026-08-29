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Царьград

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Гэллоуэй раскритиковал Бернема за планы НАТО по Украине

Гэллоуэй раскритиковал Бернема за планы НАТО по Украине

Политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал премьера Великобритании Энди Бернема за намерение подготовить контингент НАТО для размещения в Украине.

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