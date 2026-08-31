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Цифровой рубль стартует с 1 сентября: что изменится для граждан и бизнеса

Цифровой рубль стартует с 1 сентября: что изменится для граждан и бизнеса

Уже с 1 сентября в мобильных приложениях крупнейших банков появится раздел «Цифровой рубль». Пользователи смогут открыть единый цифровой кошелёк и переводить на него до 300 тысяч рублей в месяц.

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