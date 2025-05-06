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Директор «Айлендерс» по скаутингу о выигрыше 1-го выбора на драфте при 3,5% шансов в лотерее: «Хоккейные боги улыбнулись нам. Номер 13 стал счастливым»

«Айлендерс» выиграли драфт-лотерею и получили право на общий 1-й выбор на драфте НХЛ-2025.  У клуба было всего 3,5% шансов на успех, за счет выигрыша нью-йоркцы поднялись с изначальной 10-й позиции на 1-ю.

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