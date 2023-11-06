Глава ЕК: позиция Китая по конфликту на Украине определит будущие отношения с ЕС

Позиция Китая по отношению к конфликту на Украине определит его будущие отношения с Евросоюзом. Об этом заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции европейских послов в Брюсселе, передает ТАСС.
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