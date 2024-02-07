В центре Тамбова на встречке столкнулись "BMW" и "Lada Granta"

В Тамбове в ДТП пострадала пассажир легковушки. Авария произошла 6 февраля на улице Советской. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 38-летний водитель автомобиля "BMW X5" выехал на полосу встречного движения, в месте где это запрещено линией разметки, и столкнулся с "Lada Granta" под управлением 50-летнего мужчины.