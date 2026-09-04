Главарь киевского режима Владимир Зеленский и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига просидели под землёй полтора года.
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