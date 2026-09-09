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МОСИНФОРМ

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Столичные спортсмены выиграли медали на соревнованиях по лыжероллерам

Столичные спортсмены выиграли медали на соревнованиях по лыжероллерам

Золото и серебро завоевали спортсмены «Юности Москвы» в Обнинске, где состоялись IX–X этапы Межрегионального фестиваля лыжероллерных дисциплин «МФЛРД 2026 — С нами все».

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