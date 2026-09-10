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МОСИНФОРМ

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Московские контролеры выявили более 200 безбилетников за одну проверку

Московские контролеры выявили более 200 безбилетников за одну проверку

9 сентября возле станции метро «Каширская» столичные контролеры вместе с полицейскими проверили более трех тысяч проездных билетов и выявили 201 безбилетника, об этом сообщили в Телеграм-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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