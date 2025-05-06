Идеи креативных тематических вечеринок для детей

Праздник для ребёнка — это не просто день рождения с тортом и шариками. Это возможность на один день попасть в сказку, стать любимым героем, пережить приключения, в которые сложно поверить в обычной жизни.
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