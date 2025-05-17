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Стамбульские встречи Россия-Украина будут лишь индикатором происходящего, а не инструментом

Стамбульские встречи Россия-Украина будут лишь индикатором происходящего, а не инструментом

Прошла первая стамбульская встреча между Россией и Украиной. Вот мои размышления на этот счёт: 1. Необходимо признать, что договоры в Стамбуле будут лишь индикатором происходящего в противостоянии коллективного Запада и России, а не инструментом разрешения этого противостояния.

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