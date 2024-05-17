Личные данные все больше «утекают» налево

О более чем значительном росте доли утечек конфиденциальной информации граждан в этом году предупреждают «Известия» со ссылкой на соответствующие итоги мониторинга одной из профильных консалтинговых компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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