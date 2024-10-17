«Сбер» запустит возможность оплатить покупку «СберКартой» со счета другого банка

«Сбер» запустит сервис, который позволяет оплатить покупку «СберКартой» со счета другого банка. Если средств на карте не хватит для оплаты, недостающая сумма автоматически поступит на нее с запасного счета в другом банке.
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