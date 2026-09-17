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ИА Регнум

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В Бразилии рой пчел атаковал девочку у школы, она получила 100 укусов

В Бразилии рой пчел атаковал девочку у школы, она получила 100 укусов

В Бразилии 12-летнюю девочку атаковал рой пчел около школы, она получила более 100 укусов. Об этом 16 сентября сообщило издание El Heraldo.

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