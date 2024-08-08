В Приморском крае сотрудники полиции задержали с поличным супругов-наркосбытчиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю с поличным задержали супружескую пару по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
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