Переход на военные рельсы – это не для Украины: эксперт предсказал возможный крах киевского режима

Перевод экономики Украины в военное русло очень быстро создаст необратимые последствия. Об этом сообщил экономист Алексей Кущ в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии