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Российская команда снайперов проходит период адаптации к условиям Южноамериканского климата

Российская команда снайперов проходит период адаптации к условиям Южноамериканского климата

Местные медики проводят постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки. Поэтому каждый гость соревнований подвергается обязательной термометрии, дезинфицирующей обработке, ПЦР- тестированию и медицинскому осмотру.

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