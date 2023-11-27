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  • Виктор Не
    Подозреваемый не умер, он СДОХ как свинья.Подозреваемый уме...
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Пришлось «запикать»: что думают простые американцы о войне на Украине

Пришлось «запикать»: что думают простые американцы о войне на Украине

У простых американцев спросили их мнение по поводу двух войн, спонсируемых Вашингтоном, между Россией и Украиной, Палестиной и Израилем: "FUCK THEM BOTH" ("Да пошли они обе на *") Уже давно известно, что американцы хотят прекратить финансировать войны за счет их налогов.

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