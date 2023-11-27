Пришлось «запикать»: что думают простые американцы о войне на Украине

У простых американцев спросили их мнение по поводу двух войн, спонсируемых Вашингтоном, между Россией и Украиной, Палестиной и Израилем: "FUCK THEM BOTH" ("Да пошли они обе на *") Уже давно известно, что американцы хотят прекратить финансировать войны за счет их налогов.