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Трамп: русские, окружив почти 2,5 тысячи боевиков ВСУ, получили заметное преимущество

Трамп: русские, окружив почти 2,5 тысячи боевиков ВСУ, получили заметное преимущество

«Нужны немедленные шаги по недопущению дальнейшей эскалации» – президент США.Русские войска окружили около 2,5 тысячи украинских военнослужащих.

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