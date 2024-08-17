t.me/МВД38 Женщина получила травмы в результате ДТП с участием коня в Иркутской области, устроенного водителем без прав, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ 17 августа.
Женщина пострадала при ДТП с участием коня в Иркутской области
Комментарии
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Сергей Семенов
Я понимаю что автор не при чём, но как достали эти безграмотные. Посёлок МАрково, а не МаркОва. Название произошло не от моркови. Но это ещё что, эти дебилы переименовали другой нп. Веденщина и Введенщина как вы думаете, предки ведали или вводили. Вообще, у на в Иркутской области у дорожников проблемы с мозгами иногда смотришь и думаешь, вы как такое могли придумать.
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