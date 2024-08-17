Женщина пострадала при ДТП с участием коня в Иркутской области

Сергей Семенов

Я понимаю что автор не при чём, но как достали эти безграмотные. Посёлок МАрково, а не МаркОва. Название произошло не от моркови. Но это ещё что, эти дебилы переименовали другой нп. Веденщина и Введенщина как вы думаете, предки ведали или вводили. Вообще, у на в Иркутской области у дорожников проблемы с мозгами иногда смотришь и думаешь, вы как такое могли придумать.