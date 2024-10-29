БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Сергей Иовенко
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"Не можете выслать цыган, вышлите всех нас": Невыученные уроки "русского погрома" в Коркине

"Не можете выслать цыган, вышлите всех нас": Невыученные уроки "русского погрома" в Коркине

Владимир Хомяков Одним из главных событий последнего времени стал погром в челябинском городе Коркино, устроенный местными жителями после того, как двое молодых цыган зарезали местную женщину-таксиста, а их друзья стеной встали на их защиту.

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