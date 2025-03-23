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Журналист Боуз посмеялся над принцем Уильямом, покатавшимся на танке у границ РФ

Журналист Боуз посмеялся над принцем Уильямом, покатавшимся на танке у границ РФ

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х высмеял "послание", которое наследник британского престола принц Уильям отправил Москве, прокатившись на танке неподалеку от границы Эстонии и России.

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Комментарии
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f
fannieprize
Мальчик в детстве в танчики не наигрался.
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