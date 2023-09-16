Некоторые банки, которые выдают ипотечные кредиты, пользуются неинформированностью россиян и предлагают им дорогую страховку в дочерней или аккредитованной компании.
Глава ЦБ РФ Набиуллина рассказала о мисселинге на рынке ипотеки
Комментарии
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Ольга
Мисселинг. А попроще сказать: обман. Слабо? Что Вы всё пользуетесь неизвестными терминами? Чтобы народу голову задурить? Неужели название статьи "Глава ЦБ РФ Набиуллина рассказала об обмане на рынке ипотеки" звучит хуже? Тут две причины: 1) привлечь читателей 2) задурить голову. Выбирайте причину ту, которая вам нравится.
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