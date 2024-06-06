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Царьград

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Политолог рассекретил планы Киева – когда страны НАТО "объявят войну России". Инсайды Арестовича* о грядущем конце СВО – Нюансы

Политолог рассекретил планы Киева – когда страны НАТО "объявят войну России". Инсайды Арестовича* о грядущем конце СВО – Нюансы

Известный политолог Журавлёв рассекретил планы Киева по саммиту в Швейцарии: конференция может иметь "только одну задачу - объявление войны России" странами НАТО, однако и тут есть "подводные камни", которые могут заблокировать такое решение и дать отпор американскому истеблишменту, который и стал когда-то инициатором этого мероприятия.

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