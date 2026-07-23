Дмитриев предрёк стоимость нефти свыше $150 за баррель

В четверг вечером генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев высказал свою оценку состояния нефтяного рынка, рассказав о скорых переменах, которые должны будут оказать серьёзное влияние на общее положение дел.
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