В Новосибирске полиция изъяла 1 тысячу кег контрафактного алкоголя

В Новосибирской области продолжается борьба с незаконным оборотом товаров. За последнее время правоохранительные органы провели несколько операций, направленных на выявление и пресечение подобных преступлений.
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