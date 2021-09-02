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От ковида до конкуренции, от обеих Америк до РЖД. Краткий экскурс по разделам обзора «Железные дороги в мире» от СОЖТ

От ковида до конкуренции, от обеих Америк до РЖД. Краткий экскурс по разделам обзора «Железные дороги в мире» от СОЖТ

В обзоре публикуются материалы мировых СМИ, которые касаются таких актуальных для российского читателя тем, как реформы на зарубежных железных дорогах, дискуссии вокруг государственного регулирования и взаимоотношений отрасли с государством.

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