От ковида до конкуренции, от обеих Америк до РЖД. Краткий экскурс по разделам обзора «Железные дороги в мире» от СОЖТ

В обзоре публикуются материалы мировых СМИ, которые касаются таких актуальных для российского читателя тем, как реформы на зарубежных железных дорогах, дискуссии вокруг государственного регулирования и взаимоотношений отрасли с государством.
В обзоре публикуются материалы мировых СМИ, которые касаются таких актуальных для российского читателя тем, как реформы на зарубежных железных дорогах, дискуссии вокруг государственного регулирования и взаимоотношений отрасли с государством.
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