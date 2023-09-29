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Сюрный день...

Сюрный день...

Автор:  ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Да уж. Денёк вчера был сюрный в плане новостей. я обычно тралю интернет два раза в день, утром и вечером, но вчера веселилась практически весь день.

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Комментарии
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Виктор Пефти
Нету на всяких невзоровых Лаврентий Павловича!
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18 час.
ВК
Василий Коликов
Ну еще и макар опозорился - как и неврозов выступил, чо скандал уже затих и только Россия, мол, раскручивает маховик.. И вдруг БАЦ - и спикер Рота подает в отставку. И еще БАЦ - и наследный премьер Трюдо выступает с эквилибристическим извинением-обвинением..
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16 час.
Генрих
Нет никаких геев и феев, есть банальные вырожденцы под наименованием - педерасты.
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7 час.

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