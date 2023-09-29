Сюрный день...

ВК

Василий Коликов

Ну еще и макар опозорился - как и неврозов выступил, чо скандал уже затих и только Россия, мол, раскручивает маховик.. И вдруг БАЦ - и спикер Рота подает в отставку. И еще БАЦ - и наследный премьер Трюдо выступает с эквилибристическим извинением-обвинением..