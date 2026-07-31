Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Прокурор запросил для Лерчек шесть лет лишения свободы условно и штраф более ₽1,2 млрд

Прокурор запросил для Лерчек шесть лет лишения свободы условно и штраф более ₽1,2 млрд

Сторона обвинения обосновывает размер штрафа суммой неуплаченных налогов и начисленных пеней Гагаринский районный суд Москвы рассматривает уголовное дело блогерши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии