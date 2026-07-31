Прокурор запросил для Лерчек шесть лет лишения свободы условно и штраф более ₽1,2 млрд

Сторона обвинения обосновывает размер штрафа суммой неуплаченных налогов и начисленных пеней Гагаринский районный суд Москвы рассматривает уголовное дело блогерши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек.
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