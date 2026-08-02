Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Турецкая оппозиция движется в сторону левых, социалистических идей

Турецкая оппозиция движется в сторону левых, социалистических идей

Юрий Мавашев. Турецкий политический пасьянс может заметно видоизмениться Бывший лидер «народных республиканцев» создаёт новую партиюЛидер турецкой оппозиции и экс-руководитель кемалистской Народно-республиканской партии (тур.

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