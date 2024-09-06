НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

148 подписчиков

Де ла Фуэнте о неназначенном пенальти в матче с Сербией: «Это могло изменить результат. Хоселу тоже считает, что 11-метровый был» 

– По-вашему, был ли пенальти в эпизоде с Хоселу? – На поле казалось, что был, и я попросил, чтобы ВАР проверил этот эпизод.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх