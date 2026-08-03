📷⚡️Украинскими ресурсами обнародованы фотоснимки модернизированного дрона-камикадзе FP-1, конструкция которого претерпела существенные изменения.
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📷⚡️Украинскими ресурсами обнародованы фотоснимки модернизированного дрона-камикадзе FP-1, конструкция которого претерпела существенные изменения.