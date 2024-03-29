В сериале «Морозко» заметили уникальную икону из Новосибирска

На первый взгляд главная героиня — успешная и счастливая девушка, но в её душе — пустота. Одиночество скрашивает лишь чучело хорька, а ее смертельный диагноз должен окончательно убить все надежды на счастье.
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