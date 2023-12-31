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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Японские производители камер внедрят цифровые подписи к снимкам для защиты ...

Японские производители камер внедрят цифровые подписи к снимкам для защиты ...

Японские производители камер внедрят цифровые подписи к снимкам для защиты от фейковДля средств массовой информации проблема определения достоверности визуальной информации обретает первостепенное значение, поскольку в наше время появляется значительное количество желающих манипулировать информацией, а качество поддельных снимков постоянно растёт.

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