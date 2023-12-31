Японские производители камер внедрят цифровые подписи к снимкам для защиты от фейковДля средств массовой информации проблема определения достоверности визуальной информации обретает первостепенное значение, поскольку в наше время появляется значительное количество желающих манипулировать информацией, а качество поддельных снимков постоянно растёт.