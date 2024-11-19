Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Фронтовику в МФЮА не место: патриоты чужих стран отправили студента в больницу

Фронтовику в МФЮА не место: патриоты чужих стран отправили студента в больницу

Русский Колоколъ Скандалы продолжают сотрясать стены университета, готовящего элиту для каких стран? Александр ОРЛОВ — Ты русских ненавидишь? — Я тебя здесь ненавижу, который как тёлка кричит, что он СВОшник! Нервный диалог, который завершился дракой и госпитализацией русского студента, участника СВО, Роберта Шарданова, случился в МФЮА.

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Андрей
всех приезжих националистов гнать  отправлять обратно
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