Русский Колоколъ Скандалы продолжают сотрясать стены университета, готовящего элиту для каких стран? Александр ОРЛОВ — Ты русских ненавидишь? — Я тебя здесь ненавижу, который как тёлка кричит, что он СВОшник! Нервный диалог, который завершился дракой и госпитализацией русского студента, участника СВО, Роберта Шарданова, случился в МФЮА.