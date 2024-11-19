Русский Колоколъ Скандалы продолжают сотрясать стены университета, готовящего элиту для каких стран? Александр ОРЛОВ — Ты русских ненавидишь? — Я тебя здесь ненавижу, который как тёлка кричит, что он СВОшник! Нервный диалог, который завершился дракой и госпитализацией русского студента, участника СВО, Роберта Шарданова, случился в МФЮА.
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